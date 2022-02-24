Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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YAKALANDI

Bolu'da, gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay´ı bıçaklayarak öldürüp, Muhammed Ay'ı ise yaraladıktan sonra kaçan Sefa C., Ankara'da polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Bolu'ya getirilerek sorguya alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-24 22:26:19



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