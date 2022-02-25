Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Bolu’da kafası tel örgülere sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Organize Sanayi Bölgesi’ni çevreleyen tel örgülere bir köpeğin kafasının sıkıştığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalıştı. Köpeğin kafasını tel örgülerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir makasla tel örgüyü keserek sıkıştığı yerden kurtardıkları köpeği doğal yaşam alanına bıraktı.

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