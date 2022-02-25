Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Bolu'da Beyazıt Bestami Ay'ı öldüren kardeşi Muhammet Ay'ı da yaralayan Sefa Candan, çıkarıldığı mahkemece tutukladı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-25 17:58:34



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