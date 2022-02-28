Sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın adliyeye sevk edildi

İHA

Sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın adliyeye sevk edildi

Bolu'da şiddet gördüğünü iddia ettiği sevgilisini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan kadın, adliyeye sevk edildi.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi İkizler Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan C.A. ile sevgilisi N.G. (31) isimli kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G., kendisine şiddet uygulayan C.A.’yı mutfaktan aldığı bıçakla sırtından yaraladı. Ağır yaralanan C.A. kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. N.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. N.G.’nin ifadesinde, "C.A. alkollüydü. Aramızda tartışma çıktı. Daha sonra bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendimi savunmak için bıçağı savurduğumda sırtına saplandı" dediği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan N.G., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Plakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin lira ceza
YEREL HABERLER Plakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin ...
Bolu'daki yoğun kar yağışı ardından ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Bolu'daki yoğun kar yağışı ardından ağaçlar devrildi
Otomobilin plakalarını sökerek dakikalarca kavşakta drift yaptı Alkollü drift yapan sürücüye 14 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Otomobilin plakalarını sökerek dakikalarca kavşakta ...
Bolu’da onlarca çam ağacı kökünden devrildi
YEREL HABERLER Bolu’da onlarca çam ağacı kökünden devrildi
Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 ...
Bolu’da apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Bolu’da apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.