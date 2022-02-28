Bolu’da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, 56 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM’de kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 56 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olaya ilişkin araçta bulunan R.B. (36), S.C. (30) ve D.K. (21) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.