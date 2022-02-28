Bolu’da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Bolu’da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, 56 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM’de kurulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 56 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olaya ilişkin araçta bulunan R.B. (36), S.C. (30) ve D.K. (21) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın adliyeye sevk ...
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı
Plakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin lira ceza
YEREL HABERLER Plakaları söküp, drift yapan alkollü sürücüye 14 bin ...
Bolu'daki yoğun kar yağışı ardından ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Bolu'daki yoğun kar yağışı ardından ağaçlar devrildi
Otomobilin plakalarını sökerek dakikalarca kavşakta drift yaptı Alkollü drift yapan sürücüye 14 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Otomobilin plakalarını sökerek dakikalarca kavşakta ...
Bolu’da onlarca çam ağacı kökünden devrildi
YEREL HABERLER Bolu’da onlarca çam ağacı kökünden devrildi
Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldıkları rögar kapaklarını satarken yakalanan 2 ...
Bolu’da apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Bolu’da apartmanın 3. katından düşen kadın yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.