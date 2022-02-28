Sevgilisini, şiddet uyguladığı için bıçaklamış (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bolu'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla sevgilisi C.A.'yı sırtından bıçaklayıp, ağır yaralayan Nurhayat A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-02-28 17:20:57



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