Bolu’da, alkollü sürücü otomobille dereye uçtu

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Bolu’da, alkollü sürücünün kontrolden çıkan otomobille dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası S.K.’yı hastaneden eve götüren M.K.’nın (53) idaresindeki 14 DB 599 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Kuruçay deresine uçtu. M.K.’nın yara almadan kurtulduğu kazada, araçta bulunan babası hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri tarafından alkol muayenesi yapılan M.K.'nın 297 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan M.K. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Dereye uçan otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

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