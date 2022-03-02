Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor: 0-1

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tarık Gürdal (xxx), Murat Temel (xxx), Mert Bulut (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Oğul Kaan (x) Zahit (xxx), Fethi (xxx), Emin (xxx), Abdurrahim (xxx) (Dk. 66 Ali Keten xx), Abdurrahman (xx), Bertu (x) (Dk. 74 Tugay x), Roshi (xx), Gökhan (x), Bregu (xx) (Dk. 74 Berk xx), Kassongo (xx)
TUZLASPOR: Emre (xxx) Samet (xxx), İsmail (xxx), Posmac (xxx), Ferhat (xxx), Diack (xx), Rotman (xx), Erhan (xx), Ezeh (xxx) (Dk. 86 Metincan), Bardhi (xx) (Dk. 86 Tayfun), Kutay (xxx)(Dk. 90+4 Emre Can)
GOL: Dk. 79 Ezeh (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Diack, Kutay (Tuzlaspor)
Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, 22'nci hafta erteleme maçında Tuzlaspor'a kendi sahasında 1-0 mağlup oldu.
45'inci dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Diack'ın taşıdığı topta pasını verdiği Kutay kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kutay'ın şutunu kaleci Oğul Kaan kurtardı.
79´uncu dakikada, Tuzlaspor´un kontra atağında orta sahada topla buluşan Ezeh kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşma deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-03-02 16:40:00
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