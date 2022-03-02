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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Tuzlaspor: 1

İHA

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta erteleme maçında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 10 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
45. dakikada Diack’ın ceza sahası içinde pas verdiği Kutay Kurt’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu kalecide kaldı.
79. dakikada Tuzlaspor’un kontra atağında topla buluşan Ezeh, ceza sahasında kaleci Kaan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Tarık Güldal xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx
Boluspor: Oğul Kaan Doğan xx, Mehmet Zahit Çınar xx, Fethi Özer xx, Emin Bayram xx, Abdurrahim Dursun xx (Ali Keten dk. 67 xx), Abdurrahman Canlı xx, Bertu Alican Özyürek xx (Tugay Kaçar dk. 74 xx), Roshi xxx, Gökhan Karadeniz xx, Bregu xx (Berk Yıldız dk. 74 xx), Kasongo xx
Yedekler: Dolunay Göl, Arda Şengül, Eray Ataseven, Novak, Talha Erdoğan, Erdem Can Polat, Arda Köksal,
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx (Tayfun Aydoğan dk. 86 x), Rotman xx, Diack xx, Samet Asatekin xx (Safa Kınalı dk. 68 xx), Ezeh xxx (Metincan Cici dk. 86 ?), Kutay Kurt xx (Mustafa Emre Can dk. 90+7 ?)
Yedekler: Angeler, Gökhan Akkan, Çekdar Orhan
Teknik Direktör: Şenol Fidan
Goller: Ezeh (dk. 79) (Tuzlaspor)
Sarı Kart: Diack, Kutay Kurt (Tuzlaspor)

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