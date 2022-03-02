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Boluspor - Tuzlaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim” Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan: “Bu psikolojik maçı kazandığımız için çok mutluyum”

İHA

Boluspor - Tuzlaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim” Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan: “Bu psikolojik maçı kazandığımız için çok mutluyum”

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftası erteleme maçında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 10 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Çok önemli bir 3 puan kaybettik. Maçın ilk yarısında iyi oynamadık. Boşa geçen 45 dakika oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Topa sahip olamadık. Pas yapamadık. Gol pozisyonuna girmekte zorlandık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Üçüncü bölgeye biraz daha fazla indik ama sonucu değiştirecek ciddi hücumlarımız olmadı. İlk yarısını çok kötü oynadığımız, ikinci yarısında da amatörce gol yediğimiz bir maç. Geçen hafta Denizli karşısında ve bugün Tuzlaspor karşısında kaybettiğimiz 6 puanın değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Çok önemli 6 puan kaybettik. 2 maçı oynamadan önceki pozisyonumuzla şimdiki pozisyonumuz kaybımızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Alt tarafla bağımızı kopartamadık. Bu 2 maçı iyi geçip, ardından içeride oynayacağımız Bursaspor maçı vardı. Buradan çıkıp playoff oynayan takımlarla aramızdaki puan farkını azaltmak istiyorduk. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Oyuncuları da çok istiyordu ama kötü bir oyun kurduk. Kötü bir oyun kurduk. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim” dedi.

Tuzlaspor cephesi
Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan ise, “Sayısal olarak hem de saha içindeki organizasyon olarak baktığımızda Boluspor’un da baz takımı olduğunu analizlerde çıkarttık. Oradaki en büyük faktörün stoperlerin geriden oyun kurabilmesi olarak oyuncularımıza anlattığımızda çözümü yapamayacağımız baskılarla rakibin oyun kurmasını engellemek üzerine yapmıştık. Bunda da başarılı olduk. İlk 45 dakikada girdiğimiz pozisyonlar var. Topun bizde kaldığı anlar var. Ama golü bulamamıştık. İkinci yarı biraz baskı yedik. Boluspor biraz daha ileri çıktı. Boluspor’un bir ivme kazanması söz konusu oldu ama ilk yarıda atamadığımız golü ikinci yarıda attık. Psikolojik bir maçtı. Bu maçı alan playoff'u yakalamak için bir şeyler düşünebilirdi hem de alt sıralardan kurtulma adına çok önemliydi. Bu psikolojik maçı biz kazandığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

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