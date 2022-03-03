Bolu, kar yağışıyla bembeyaz (2)

BOLU DAĞI'NDA KAR VE SİS
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerledi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-03-03 11:21:51
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