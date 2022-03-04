15 kızıl geyiğin avlanması ihalesinin iptali davasında karar 15 gün sonra



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 15 kızıl geyiğin avlanması için yapılan ihalenin iptali için açılan dava, Bolu İdare Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemenin nihai kararının 15 gün sonra verileceği belirtildi.

Kentte, geçen yıl ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021-2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıkıldı. İhalenin yayınlanmasının ardından Türkiye Vegan Derneği, Bolu´nun Mudurnu Sırçalı, Kıbrıscık, Seben merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğin avlanmasının önüne geçilmesi için Bolu İdare Mahkemesi´ne dava açarak yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi. Bolu İdare Mahkemesi yapılan incelemelerin ardından, 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KARAR 15 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Bolu İdare Mahkemesi'nde ihalenin iptal başvurusuyla ilgili dava bugün görüldü. Duruşmaya çok sayıda hayvansever ve hayvan derneği üyeleri katıldı. Davada karar çıkmadı. Kararın 15 gün sonra açıklanacağı belirtildi.

'YABAN HAYATI SATILIK DEĞİLDİR'

Duruşmanın ardından Türkiye Vegan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güzide Erden basın açıklaması yaptı. Erden, kararın 15 gün içinde verileceğini belirterek, "Dava boyunca Bolu İdare Mahkemesi´nin hızla hayvanlar lehine karar alarak yürütmeyi durdurması, yani avlanmayı bu süre içinde geçici olarak durdurması son derece önemliydi. Bugün mahkemeden almayı beklediğimiz nihai karar olan ihalenin iptali ise çok daha mühim. 15 gün içinde bekliyoruz. Çünkü bu karar bir kez daha şunu gösterecek, her şeyden önce etik dışı bir uygulama olan avcılık, aynı zamanda hukuk dışıdır. Yaban hayatı satılık değildir. Hayvanlar kimsenin malı değildir. 15 kızıl geyiğin yaşamının satılığa çıkarıldığı `av turizmi´ ihalesi daha fazla beklemeden iptal edilmelidir. İnsan harici hayvanların yaşam hakkı `hasat raporu, kırsal kalkınma, katkı payı, ekonomik kazanç, turizm potansiyeli ve hatta koruyucu veterinerlik´ adı altında, av şirketleri ve bakanlık iş birliğiyle yurt dışından ve Türkiye´nin çeşitli illerinden gelen avcılara pazarlanamaz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-04 17:48:31



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