Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçtı, para cezası yedi

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, polis uygulama noktasını gören sürücü, geri geri gittikten sonra otomobilini yolda bırakıp, kaçtı. Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle sürücünün araç plakasına 650 TL ceza yazıldı.
Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde polis ekiplerinin denetim yaptığını gören, 14 AJ 774 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bir süre geri geri gitti. Yaklaşık 100 metre gidebilen sürücü, polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca otomobilini yolda bırakarak kaçtı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına da uymayan sürücünün otomobili, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle aracının plakasına 650 TL ceza uyguladı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-03-05 15:21:21
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