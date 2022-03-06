Beypiliç Boluspor - Bursapor: 1-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Burak Cansız (xxx), Suat Güz (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Oğuz Kaan (xx) Zahit (xx), Fethi (xx), Emin (xx), Bülent (xx), Abdurrahman (xx), Eray (xx)(Dk.82 Alican), Roshi (xx), Gökhan (xx)(Dk.64 Tugay xx), Kassongo (xxx) (Dk.86 Kemal), Balaj (xx)

BURSASPOR: Canberk (xxx) Mert (xxx)(Dk.89 Yusuf), Zalazar (xx), Furkan (xx)(Dk.46 Tuğbey xx), Erdem (xx), Luka (xx), Alasgarov (xx)(Dk.74 Ofosu xx), Burak (xx)(Dk.69 Eren xx), İsmail (xx)(Dk.46 Hasan xx), Bifouma (xx), Pedro (xxx)

GOL: Dk.42 Kassongo (Beypiliç Boluspor), Dk.58 Zalazar (Boluspor)

SARI KARTLAR: Balaj, Rosh, Tugay, Fethi, Reha Erginer (TD) (Beypiliç Boluspor), Furkan (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk.54 Balaj, Dk.66 Roshi (Beypiliç Boluspor)Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

42´nci dakikada, ceza sahası içinde Balaj´la duvar pasında topla buluşan Kasongo´nun şutunda top ağlara gitti:1-0.

45+2´inci dakikada, topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Bifouma´nın kaleye gönderdiği topu Fethi Özer son anda çıkardı.

54'üncü dakikada Balaj, rakip oyuncuya sert müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

58'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Zalazar'ın kaleye yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu:1-1.

66'ncı dakikada Roshi, Hasan'a müdahalesi sonucu sarı kart gördü. Roshi, hakeme itirazları sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

76'ncı dakikada Beypiliç Boluspor atağında Kassongo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutunu kaleci Canberk kurtardı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-06 15:47:04



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