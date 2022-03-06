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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor - Bursaspor maçının ardından

İHA

Boluspor - Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporBursaspor karşılaşması 11’lik beraberlikle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "İlk yarıyı iyi geçirdik. İkinci yarı bizim hiç planlamadığımız bir şekilde geçti. Hakemler hakkında çok yorum yapan biri değilim ama hakem inanılmaz derecede bizi oyundan koparmak istedi. Hakemlerin işi bunlar değil. Hakem maçı yönetsin. Hak eden kazansın. İki tane de kırmızı kart olur. Hatalı kararlar da verilebilir. Hakemle oyuncularım arasında geçen ama burada aktarmayacağım şeyler de var. Ama hakemlerin işleri bunlar değil. Burada bir mücadele veriliyor. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Sen gelip bu mücadeleye dengeleri bozacak bir unsur oluyorsun. Bırakın sahada mücadele edilsin. Hak eden sahada kazansın. Bunlara ne Boluspor’un ne de Bursaspor’un ihtiyacı var. Hakemler bunları kendilerine niye vazife ediniyor bilmiyorum. 2 kırmızı kart bizi çok olumsuz etkiledi. Yediğimiz golden sonra 9 kişi kaldık. Yine de çok fazla pozisyon vermedik. Takım inanılmaz mücadele etti. 2 tane gol pozisyonumuz var. Tekrar üstünlüğü ele geçirebilirdik. Bütün oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bursaspor cephesi
Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bu kritik dönemde kazanmayı çok isteyerek ve de maça iyi hazırlanarak çıkmak istedik. Oyunun başında ortaya koymak istediğimiz oyun formatıyla yapmaya çalıştık. Fakat futboldaki sınırlılıklar, hem oyun sınırlılığı hem de oyuncu sınırlılığı belli dönemde aşılabilecek. Bursaspor bu süreçte köklü değişimler yaşadı. Göreve geldiğimiz günden itibaren de bunu yaşıyoruz. Ligin belli oyun formatında oluşu da oyuncuların bazen istediğimiz özellikleriyle ilgili takım formatını yapsak da maalesef istediklerinizi alamıyorsunuz. Bugün de öyle bir karşılaşma oldu. Hem ilk yarıdaki öne geçebilecek atak pozisyonlarına ulaşamamamız, golü yedikten sonraki reaksiyonumuz iyiydi ama ikinci yarı Boluspor’un eksik kalışıyla oyun üstünlüğünü ele geçirmemize rağmen olmadı. Lig devam ediyor. Umarım kalan bu kısa sürede kazanmak zorundayız ama sonuç alamamak kötü. Futbol adına çok fazla doğruyu yapıp kazanamamak ve kazanamama serisi olması moral bozucu” diye konuştu.

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