Kore Gazisi 93 yaşında son yolculuğuna uğurlandı

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Bolu’nun Mengen ilçesinde 93 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Fevzi Bozkan son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Fevzi Bozkan (93) dün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kore Gazisi için Mengen ilçesine bağlı Teberikler köyünde askeri tören düzenlendi.

Bozkan’ın cenazesi törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedildi.

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