Gerede hayvan barınağındaki köpekler Düzce'ye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerede hayvan barınağındaki köpekler Düzce'ye sevk edildi

DHA

Gerede hayvan barınağındaki köpekler Düzce'ye sevk edildi


Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, hayvan barınağında kötü şartlar altında kalan köpekler, buradaki iyileştirme çalışmaları tamamlanana kadar Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "İnşallah can dostlarımıza daha iyi fiziki şartlar oluşturmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tedbirlerimizi artıracağız. Buradaki görevli personele de gereği yapılacaktır" dedi.
Gerede Belediyesi´ne ait hayvan barınağındaki köpeklerin kötü şartlarda kaldığı görüntüleri kaydeden hayvanseverler, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, köpeklerin kar altında ve çamur içinde oldukları, kulübeye boynu sıkışan köpeğin öldüğü, ölen köpeklerin barınağın karşısında bulunan çöplüğe atıldığı görüldü. Tepkiler üzerine Bolu Valiliği, barınaktaki şartların iyileştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Barınakta iyileştirme çalışmaları sürerken, burada kalan hayvanlar, Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi. Köpeklerin Düzce'de kısırlaştırılacağı belirtildi. Hayvanların, barınaktaki iyileştirilme çalışmaları tamamlanana kadar Düzce'de kalacağı öğrenildi.
`GÖREVLİ PERSONELE GEREĞİ YAPILACAKTIR´
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Can dostlarımızı Düzce hayvan barınağına götüreceğiz, burada kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Akabinde doğal ortamına salınmak üzere tekrar geri alacağız. İnşallah can dostlarımıza daha iyi fiziki şartlar oluşturmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tedbirlerimizi artıracağız. Buradaki görevli personele de gereği yapılacaktır." dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK
2022-03-08 11:20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kore Gazisi 93 yaşında son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore Gazisi 93 yaşında son yolculuğuna uğurlandı
GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway’e açtı
YEREL HABERLER GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway’e açtı
Annesinin sahiplenmediği kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar 'Kartopu' ismini verdikleri kuzunun altını bezleyip, biberonla besliyor
YEREL HABERLER Annesinin sahiplenmediği kuzuya evde bebek gibi ...
Bolu’da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şahıs ...
Abdullah Abat: "Sporda siyasi lobiye gerek yok" Boluspor Başkanı Abdullah Abat: "Boluspor’un önünü kesmeye çalışıyorlarsa hakkımı helal etmiyorum"
YEREL HABERLER Abdullah Abat: "Sporda siyasi lobiye gerek ...
Boluspor - Bursaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Boluspor - Bursaspor maçının ardından
Beypiliç Boluspor - Bursapor: 1-1
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Bursapor: 1-1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Bursaspor: 1
Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi odağı oldu Karla kaplanan Gölcük havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüsüyle tatilcilerin ilgi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.