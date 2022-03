Gerede hayvan barınağındaki köpekler Düzce'ye sevk edildi

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde, hayvan barınağında kötü şartlar altında kalan köpekler, buradaki iyileştirme çalışmaları tamamlanana kadar Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "İnşallah can dostlarımıza daha iyi fiziki şartlar oluşturmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tedbirlerimizi artıracağız. Buradaki görevli personele de gereği yapılacaktır" dedi.

Gerede Belediyesi´ne ait hayvan barınağındaki köpeklerin kötü şartlarda kaldığı görüntüleri kaydeden hayvanseverler, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, köpeklerin kar altında ve çamur içinde oldukları, kulübeye boynu sıkışan köpeğin öldüğü, ölen köpeklerin barınağın karşısında bulunan çöplüğe atıldığı görüldü. Tepkiler üzerine Bolu Valiliği, barınaktaki şartların iyileştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Barınakta iyileştirme çalışmaları sürerken, burada kalan hayvanlar, Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi. Köpeklerin Düzce'de kısırlaştırılacağı belirtildi. Hayvanların, barınaktaki iyileştirilme çalışmaları tamamlanana kadar Düzce'de kalacağı öğrenildi.

`GÖREVLİ PERSONELE GEREĞİ YAPILACAKTIR´

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Can dostlarımızı Düzce hayvan barınağına götüreceğiz, burada kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Akabinde doğal ortamına salınmak üzere tekrar geri alacağız. İnşallah can dostlarımıza daha iyi fiziki şartlar oluşturmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tedbirlerimizi artıracağız. Buradaki görevli personele de gereği yapılacaktır." dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-03-08 11:20:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.