Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, aralıklarla hafif kar yağışı ve sis etkili olurken, görüş uzaklığı ise 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde, sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, ulaşımı aksatmazken, güzergahta sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Ekipler ise yolda önlem aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-09 11:07:46



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