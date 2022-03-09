Bolu'da okullara 2 gün 'kar' tatili

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1011 Mart tarihlerinden tatil edildiğini açıkladı.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı.
Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-03-09 22:52:36
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