Bolu’da okullara 2 günlük kar tatili

Bolu’da, kar yağışının başlamasıyla birlikte il genelinde resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil ilan edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kar yağışının başlamasıyla birlikte resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1011 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitimöğretim faaliyetlerine 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

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