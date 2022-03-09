Bolu’da okullara 2 günlük kar tatili

Bolu’da, kar yağışının başlamasıyla birlikte il genelinde resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil ilan edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kar yağışının başlamasıyla birlikte resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 1011 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitimöğretim faaliyetlerine 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.