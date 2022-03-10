Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı TEM yolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının gün içinde etkisini artırması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-03-10 09:43:44
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