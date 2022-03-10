Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı hafif şekilde devam ederken, ulaşım rahat ilerliyor.

Bolu’da, önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı hafif şekilde sürerken, trafikten herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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