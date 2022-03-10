Bolu Dağı geçişinde kar yağışı (2)



İSTANBUL'A GİDEN TIR VE KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Bolu'dan bu kente giden TIR ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor. TEM Otoyolu´nun Bolu geçişinin Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde polis ekipleri tarafından İstanbul'a giden TIR ve kamyonlar kontrol ediliyor. Ekipler tarafında yapılan irsaliye kontrollerinde İstanbul'a giden TIR ve kamyonlar dinlenme tesisleri ile park alanlarına yönlendiriliyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-10 12:50:24



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