Boluspor-Menemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynanacak BolusporMenemenspor karşılaşması kar sebebiyle ertelendi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan BolusporMenemenspor karşılaşması hafta sonu beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Boluspor’dan yapılan açıklamada, “Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, Spor Toto 1. Lig 29. haftasında oynayacağımız Menemenspor karşılaşması 1 hafta kaydırılarak 1821 Mart tarihleri arasında oynanacak” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.