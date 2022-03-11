Dörtdivanlı öğrenciler Bolu’yu Diyarbakır’da temsil edecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasında il birincisi olan Dörtdivan Çavuşlar İlkokulu öğrencileri Bolu’yu Diyarbakır’da temsil edecek.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasında Dörtdivan Çavuşlar İlkokulu öğrencilerinden 4. sınıfı öğrencisi Esmanur Durusoy ve küre oyunu bireysel kategoride 4. sınıf öğrencisi Saliha Melda Akcan il birincisi oldu. Qbitz oyunu bireysel kategoride ise 2. sınıf öğrencisi Elif Aykanat il ikincisi oldu. Yarışmada, Dörtdivan Çavuşlar İlkokulu takım olarak il şampiyonu oldu.

Yarışmada birinci olan öğrenciler, Diyarbakır'da yapılacak olan yarışmada Bolu’yu temsil edecek.

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