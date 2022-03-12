Bolu’da 30 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Bolu’da, hakkında 8 farklı dosyadan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan 8 ayrı dosyadan arama kaydı ve toplamda 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda yeri tespit edilen E.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen E.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.