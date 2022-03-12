Kar örtüsüyle kaplanan Bolu Dağı’nın manzarası havadan görüntülendi

Yoğun kar yağışının etkisini yitirdiği Bolu Dağı’nın kartpostallık manzarası, havadan görüntülendi.
Bolu’da, dün sabah saatlerinden başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Bolu Dağı geçişindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı kısa sürede yaklaşık yarım metreyi buldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı ve zaman zaman ulaşıma kapatılan Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirdi.
Ulaşımın rahat sağlandığı Bolu Dağı’nda kar yağışının sona ermesiyle birlikte kartpostallık manzara ortaya çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı’nın havadan görüntüsü mest etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.