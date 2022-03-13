Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vuran şüpheli adliyede



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'da otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö.'yü tabancayla bacağından vuran Mahmut Ö., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Ö., otomobilini sattığı için kendisine tepki gösteren eşi Farzil Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Ö. tabancayla ateş ederek eşini bacağından vurdu. 3 çocuk annesi Farzil Ö., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Mahmut Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahmut Ö. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-13 12:49:22



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