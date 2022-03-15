Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından 2 farklı araçta yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram esrar ve 44 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 2 farklı araçta uyuşturucu madde ve tarihi eser taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler il sınırına girdikleri belirlenen araçları Dörtdivan ilçesi mevkiinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram esrar, 41 bronz sikke, 2 heykel ve çarmıha gerilmiş Hz. İsa portreli haç ele geçirildi.

Uyuşturucu ve tarihi eserlerle yakalanan araç sürücüleri gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.