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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından 2 farklı araçta yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram esrar ve 44 parça tarihi eserle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 2 farklı araçta uyuşturucu madde ve tarihi eser taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler il sınırına girdikleri belirlenen araçları Dörtdivan ilçesi mevkiinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 400 gram esrar, 41 bronz sikke, 2 heykel ve çarmıha gerilmiş Hz. İsa portreli haç ele geçirildi.
Uyuşturucu ve tarihi eserlerle yakalanan araç sürücüleri gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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