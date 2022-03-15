Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu. Ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda buzlanmayı önlemek için tuzlama yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar rahat ilerledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-15 14:29:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.