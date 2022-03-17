Bolu'da aç kalan yılkı atları beslendi

Bolu’da kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ormanlık alanlarda aç kalan yılkı atları için yemleme çalışması yapıldı.

Bolu’da yoğun kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışıyla birlikte ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve At Yaylası’ndaki yılkı atlarının beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çalışma yaptı. Ulaşımın zorlu olduğu alanlara arazi araçlarıyla çıkan ekipler yılkı atları için besi yemi ve saman bıraktı. Ekiplerin yiyecek bıraktığını fark eden atlar gruplar halinde bölgeye gelerek beslendi. Yılkı atlarının beslenmesinin ardından ekipler farklı bölgelerde geyik, karaca ve kuşlar için de yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.