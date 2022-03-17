Jandarmadan cezaevi ring aracı sürücülerine eğitim

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Bolu’da, cezaevi araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından 12 cezaevi ring araç sürücüsüne eğitim verildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, jandarma personelinin görev yaptığı cezaevi araçlarının karıştığı kazaların azaltılması amacıyla trafik eğitimi başlattı. Eğitim kapsamında Bolu Cezaevi Müdürlüğü’nde görevli 12 cezaevi ring aracı şoförüne geçiş üstünlüğü ve güvenli sürüş kapsamında seyahat esnasında uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

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