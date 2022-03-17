Köpeklerden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bolu’da, sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde sokak köpeklerinden kaçan bir kedi, yaklaşık 20 metre uzunluktaki ağaca çıktı. Kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kediyi mahsur kaldığı ağaçta yakalayarak aşağı indirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi yeniden sokağa bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.