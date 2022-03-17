Bolu Dağı'nda kar yağışı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı D-100 yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Hafif kar yağışı zeminle etkili olmadı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda buzlanmayı önlemek için tuzlama yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar rahat ilerledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-17 16:30:49



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