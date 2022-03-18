Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak bugün de devam etti. Sisin de olduğu bölgede görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı geçişlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Bu sabah saatlerinde ise kar yağışının etkisi arttı. TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-18 10:25:47



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