Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis (2) 

TEM ULAŞIMA KAPANDI
Bolu Dağı'nın TEM yolu geçişinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2022-03-18 15:51:26
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