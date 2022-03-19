Bolu Dağı’nda ağır araçların geçişi kontrollü sağlanıyor

Bolu’da, kar yağışının etkisini sürdürdüğü D100 Karayolu Bolu Dağı güzergahında ağır araçların geçişi polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.

Bolu’da, geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde ağır araçların geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Elmalık mevkiinde trafik ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında durdurulan tır ve kamyonlar karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından gönderiliyor. Sisin de etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi de yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.