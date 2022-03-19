Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza (1) 

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BOLU, (DHA) BOLU Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

2022-03-19 15:30:39



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