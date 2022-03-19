Bolu Dağı Tüneli’nde kaza: 15 yaralı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünel girişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 18 araç kazaya karışırken, 15 kişi de yaralandı.

Etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli giriş mevki İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs ve otomobilin aralarında bulunduğu 18 araç kazaya karıştı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Kaza neticesinde 15 kişi yaralanırken ölen olmadı. Kaza sebebiyle araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarmak için çalışma başlattı.

İstanbul istikametinin hala kapalı olduğu öğrenildi.

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