Bolu Dağı Tüneli´nde 18 araç çarpıştı: 30 yaralı - Yeniden 

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araç çarpıştı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazada 1'i ağır 30 civarında kişinin yaralandığını söyledi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içinde 1 otomobil kayarak duvarlara çarptıktan sonra yola savruldu. Otomobilin arkasından gelen minibüsle çarpışmasının ardından, arkadan gelen araçlar da art arda çarpıştı. Kazada TIR, kamyon, yolcu otobüsleri, otomobiller olmak üzere 18 araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Trafik ekipleri, İstanbul istikametine giden araçları TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazada 18 aracın çarpıştığını, 1'i ağır 30 civarında kişinin yaralandığını, bazı araçları kaldırdıklarını, tüneli ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2022-03-19 16:29:14



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