Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (5)

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TÜNEL, YAKLAŞIK 6 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Bolu Dağı Tüneli´nde saat 14.50´de meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılıp, yapılan çalışmaların ardından saat 20.20´de tekrar ulaşıma açıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2022-03-19 20:37:29



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