Bolu Dağı Tüneli’nde 18 aracın karıştığı kazayla ilgili yeni gelişme Kazaya karışan 18 sürücü hakkında soruşturma başlatıldı 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazada 8 aylık bebek hayati tehlikeyi atlattı

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Bolu Dağı Tüneli’nde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında kazaya karışan araç sürücüleri hakkında soruşturma başlatıldı. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebek ise hayati tehlikeyi atlattı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 2 otobüs, 6 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 17’si olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 14’üne kaza yerinde müdahale edildi. Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bebeğin ise hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Sürücüler hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 aracın karıştığı kazayla ilgili araç sürücülerinin kusurlarının tespiti için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kazaya karışan sürücülerin kusurları incelendikten sonra yargılama süreci başlayacak.

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