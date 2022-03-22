Evi sigara imalathanesine çeviren 2 kişi gözaltına alındı

Bolu’da, bir apartmanın zemin katını kaçak sigara imalathanesine çevirdikleri tespit edilen 2 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir apartmanın zemin katında kaçak sigara imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kaçak sigara imal edildiği iddia edilen eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 125 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 800 adet bandrolsüz boş makaron, 20 bin adet dolu makaron, 1 adet sigara imalatında kullanılan elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet sigara imalatında kullanılan kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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