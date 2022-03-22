Bolu’da cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 21 kişi gözaltına alındı

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Bolu’da cezaevlerinde bulunan PKKKCK terör örgütü üyelerine finansman sağlayan 21 kişi 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının “Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu” hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır’da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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