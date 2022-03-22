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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Pandemi sürecinde demiryoluna rağbetin arttığına şahit oluyoruz” “Demiryollarına 271 milyar lira yatırım yaptık” “Marmaray’dan bugüne kadar 600 milyon yolcu geçti” “Akıllı Demiryolu Ulaşım Sistemleri’ni kuruyoruz”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Pandemi sürecinde demiryoluna rağbetin arttığına şahit oluyoruz” “Demiryollarına 271 milyar lira yatırım yaptık” “Marmaray’dan bugüne kadar 600 milyon yolcu geçti” “Akıllı Demiryolu Ulaşım Sistemleri’ni kuruyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryollarına 271 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, “Pandemi sürecinde, demiryolu taşımacılığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına, demiryoluna rağbetin arttığına şahit oluyoruz” dedi.
Bolu’da, Abant Tabiat Parkı içerisinde bulunan bir otelde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılımıyla Demiryoluİş Sendikası İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkİş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, sendika temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

“Demiryolu yatırım payını 2023 yılında yüzde 63’e yükselteceğiz”
Toplantıda konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Pandemi sürecinde, demiryolu taşımacılığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına, demiryoluna rağbetin arttığına şahit oluyoruz. Ülkemiz, bugün küresel bir lojistik süper güç olma hedefiyle, Avrupa ve Çin arasında Orta Koridor’da söz sahibi olma hedefine yaklaşmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda hükümetlerimiz döneminde ülkemizde ulaştırma ve haberleşme yatırımları içinde demiryollarımıza 271 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demiryolu hat uzunluğunun tamamını yeniledik ve 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Sinyalli demiryolu hat uzunluğunu, yüzde 183 oranında artırdık. Elektrikli demiryolu hat uzunluğumuzu ise, yüzde 188 oranında arttırdık. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi, bugün dünyada 8’inci, Avrupa’da da 6’ıncı YHT işleticisi ülkesi yaptık. Tabii bununla da yetinmeyecek, demiryolu yatırım payını 2023 yılında yüzde 63’e yükselteceğiz” dedi.

“Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız”
Kent içi raylı sistem hatlarında çalışacak araç imalatındaki yerlilik oranını 2023’de yüzde 80’e ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Karaismailoğlu, “Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığın yanında kent içi raylı sistemlerde de dünya çapında projeleri hizmete aldık. 29 Ekim 2013’de hizmete açtığımız Marmaray’dan bugüne kadar 600 milyon yolcu geçti. Ayrıca, kent içi raylı sistem hatlarımızdaki çalışacak araç imalatındaki yerlilik oranımız yüzde 60’tır. Bu oranı, 2023’de yüzde 80’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Saatte 225 işletme hızına sahip Millî Hızlı Tren Seti projesi tasarım çalışmalarının 2022 yılı içerisinde tamamlayarak, ana komponentlerinin tedarikine başlanacak. Hedefimiz E5000 Projesi ile Elektrikli Ana Hat Lokomotif imalatında tasarım kabiliyeti kazanılması ve yerlilik oranının yüzde 60'a yükseltilmesidir. Böylece, ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacağız. 20222026 Dönemi Stratejik Planımızdaki stratejik hedefleri ülkemizin ihtiyaçları, küresel sektörel gelişmeler ve muhtemel çevresel etkileşimleri dikkate alarak belirledik. Bu hedefler doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışıyoruz” diye konuştu.

“Çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz”
Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerinde çevre hassasiyetine maksimum önem verdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz. Demiryollarında, etkinlik, verimlilik, hareketliliği artırırken, çevreye verilen zararın da azaltılması için çalışıyoruz. Bu amaçla, ‘Akıllı Demiryolu Ulaşım Sistemleri’ni kuruyoruz. Demiryollarında, yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlü bir enerji altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda, ‘Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlanması çalışmalarına başladık. Eylem planında 'Demiryolunda yeşil ulaşım', 'Sıfır karbonlu gelecek' ve 'Güvenilir enerji arzı' olmak üzere üç ana tema belirledik. 410 yıllık orta vadede demiryollarında tükettiğimiz enerjinin yüzde 35’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Emniyetli, güvenli, hızlı, çevre dostu bir şekilde, demiryollarını çok daha iyi noktalara ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

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