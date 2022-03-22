Bakan Karaismailoğlu: Ülkemiz, orta koridorda söz sahibi olma hedefine yaklaşıyor



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, Demiryol-İş Sendikası'nın İstişare Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yollarına 271 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Ülkemiz, bugün küresel lojistik süper güç olma hedefiyle Avrupa ve Çin arasında orta koridorda söz sahibi olma hedefine yaklaşmaktadır" dedi.

Demiryol-İş Sendikası İstişare Toplantısı, Bolu'nun Abant Tabiat Parkı´nda bulunan otelde yapıldı. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, sendika temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Bakan Karaismailoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecinde, demir yolu taşımacılığının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına, demir yoluna rağbetin arttığına şahit oluyoruz. Ülkemiz, bugün küresel bir lojistik süper güç olma hedefiyle Avrupa ve Çin arasında orta koridorda söz sahibi olma hedefine yaklaşmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda hükümetlerimiz döneminde ülkemizde ulaştırma ve haberleşme yatırımları içinde demir yollarımıza 271 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

`ÜLKEMİZİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTACAĞIZ´

Kent içi raylı sistem hatlarında çalışacak araç imalatındaki yerlilik oranını 2023´te yüzde 80´e ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığının yanında kent içi raylı sistemlerde de dünya çapında projeleri hizmete aldık. 29 Ekim 2013´te hizmete açtığımız Marmaray´dan bugüne kadar 600 milyon yolcu geçti. Ayrıca kent içi raylı sistem hatlarımızda çalışacak araç imalatındaki yerlilik oranımız yüzde 60´tır. Bu oranı, 2023´te yüzde 80´e ulaştırmayı hedefliyoruz. Milli Hızlı Tren Seti Projesi tasarım çalışmaları 2022 yılı içerisinde tamamlanarak, ana komponentlerinin tedarikine başlanacak. Hedefimiz E5000 Projesi ile Elektrikli Ana Hat Lokomotif imalatında tasarım kabiliyeti kazanılması ve yerlilik oranının yüzde 60'a yükseltilmesidir. Böylece ülkemizin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacağız" diye konuştu.

`ÇEVRE HASSASİYETİ' VURGUSU

Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerinde çevre hassasiyetine maksimum önem verdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni hat ve yüksek hızlı tren işletmelerimizde çevre hassasiyetine maksimum önem veriyoruz. Demir yollarında, etkinlik, verimlilik, hareketliliği artırırken, çevreye verilen zararın da azaltılması için çalışıyoruz. Bu amaçla `Akıllı Demiryolu Ulaşım Sistemleri´ni kuruyoruz. Demir yollarında, yenilenebilir enerji kaynakları ile güçlü bir enerji altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda, `Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Eylem Planı´nın hazırlanması çalışmalarına başladık. Eylem planında `Demir yolunda yeşil ulaşım´, `Sıfır karbonlu gelecek´ ve `Güvenilir enerji arzı´ olmak üzere 3 ana tema belirledik. 4-10 yıllık orta vadede demiryollarında tükettiğimiz enerjinin yüzde 35´ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Emniyetli, güvenli, hızlı, çevre dostu bir şekilde, demir yollarını çok daha iyi noktalara ulaştıracağız."

ATALAY: BİZ ASGARİ ÜCRETİ HAZİRANDA HİÇ GÖRÜŞMEDİK

Türk-İş Genel Başkanı Atalay da asgari ücretle ilgili konuştu. Atalay, cuma günü bir yetkilinin `Haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu´ fikrini ortaya attığını söyleyerek, "Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Herkes konuşuyor. Dün bakan beye sordum. O da bunun günü 'Aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatap bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım" dedi.

`KAYIPLARIMIZI ARALIKTA MASAYA KOYARIZ´

Türk-İş Başkanı Atalay, bugüne kadar hep aralık ayında toplantı yapıldığını, kimseyi beklenti içine sokmamak gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Haziran ayı olur mu, olmaz mı; yasada böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım. Kamuoyunda ekonomik sıkıntı var mı? Var. Problem var mı? Var. Bunları kökten çözmek lazım ama insanları beklenti içine sokamazsınız. İnsanlar bunu sorar. Kamuoyu bunu sorar. Onun için asgari ücretle ilgili yetkililer kim? Çalışma Bakanlığı ve tarafları bizleriz. Bununla ilgili döndüğümüz zaman bakan beyle tekrar konuşacağız. Bugüne kadar hep aralık ayında toplantı oluyor. Sistem o ama isterse hükümet oturur, haziran ayında yapabiliriz. Ne zaman uygulanır? Temmuz ayında. Temmuz ayına 4 ay var. Toplumu 4 ay beklenti içine sokmamak lazım. Bir şey söylediğin zaman yerine getirmek lazım." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-22 21:11:07



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