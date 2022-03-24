Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da cezaevlerinde bulunan PKKKCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden avukat 7’si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu”yla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır’da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi.

Şüphelilerden, 7 kişi jandarma komutanlığında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.