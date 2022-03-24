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Cezaevindeki PKK'lılara finans sağladığı iddia edilen 21 kişiden 8'i adliyede

DHA

Cezaevindeki PKK'lılara finans sağladığı iddia edilen 21 kişiden 8'i adliyede


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i, adliyeye sevk edildi. 
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör örgütü PKK/KCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul´da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin´de 1 ve Iğdır'da 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda belge ve dokümanlara da el koyuldu. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 1'i dün akşam, 7´si ise bugün jandarma tarafından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-03-24 13:13:13

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