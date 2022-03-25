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Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finans sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da cezaevlerinde bulunan PKKKCK terör örgütü üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla yakalanan 21 kişiden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7’si de adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu”yla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır’da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan son 7 şüpheli Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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