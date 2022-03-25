Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş ağır yaralandı

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Bolu’da kendisine ait iş yerinin çatısını tamir ettiği sırada 5 metre yükseklikten düşen vatandaş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait mobilya ve dekorasyon dükkanında çatı tamiratı yapan Suat Karslıoğlu (37), çatıda kırık oluşması üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Karslıoğlu’nu kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Karslıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Karslıoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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